Сергей Веденеев – о поражении "Зенита" от "Рубина": "Почему играет Анюков, хотя на скамейке сидят два центральных защитника?"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказался по поводу схемы с тремя центральными защитниками, по которой команда Сергея Семака играет в последнее время.

Один из них – 36-летний Александр Анюков, номинальный правый защитник. В воскресенье питерцы потерпели поражение (1:2) на своем поле от "Рубина" в матче 17-го тура РПЛ.

– Анюков выходит не на своей позиции, – отметил Веденеев. – Не знаю, почему так происходит. И таких вопросов, на которые тренер не отвечает, много. Переход на схему с тремя центральными защитниками, появление Анюкова при том, что на скамейке сидят еще два центральных защитника...

И вчера чувствовалось, с каким трудом Александру даются рывки. В моменте со вторым голом Анюков оказался в незнакомой для себя ситуации, не разобрался с Луневым и допустил ошибку. (Игорь Новиков)

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