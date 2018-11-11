Сергей Веденеев – о поражении "Зенита" от ЦСКА: "Питерцам нужно было выпускать сразу двух нападающих и навешивать на них"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев подвел итог сегодняшнего матча 14-го тура чемпионата России, в котором питерцы уступили на выезде ЦСКА (0:2).

После этой победы армейцы набрали 23 очка и делят четвертое место с "Ростовом". "Зенит" с 31 очком лидирует в РПЛ.

– Думал, будет ничья – и за исключением первых 15 минут шла равная игра, – отметил Веденеев. – В начале встречи зенитовцы не ожидали, что ЦСКА станет так прессинговать. Тогда гости и совершили несколько потерь, которые оказались роковыми. Причем ошибались те, от кого этого никто не ждал: Иванович очень плохо выглядел, Маркизио – тоже. Надежности, которая шла от них до этого, в этом матче не оказалось.

– "Зениту" сейчас перерыв на пользу?

– Ну ведь люди не отдыхать будут, а поедут в сборные. Мне кажется, спад наступил не из-за того, что плохо готовы, а потому, что холодно. В таких условиях непросто играть в футбол, так что Семаку было проще выпустить сразу двух нападающих и просить команду навешивать на них. (Игорь Новиков)

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