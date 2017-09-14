Сергей Веденеев: "Манчини нужна смесь Кокорина и Дзюбы"

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини прав, говоря, что состав команды полностью не укомплектован. По его словам, питерскому клубу нужен игрок, который сочетает в себе качества нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

– Думаю, речь идет о нападении, где сейчас у "Зенита" есть Александр Кокорин и Артем Дзюба, – приводят "Известия" слова Веденеева. – Кокорин – ярко выраженный игрок контратаки. Ему нужен простор за спинами защитников. А Дзюба – футболист "последнего удара", чаще всего головой. Ему нужны навесы, он может хорошо бороться при стандартных положениях. Но в остальном ему не хватает быстроты. Поэтому "Зениту" нужен исполнитель, сочетающий качества Дзюбы и Кокорина. Манчини необходима этакая смесь этих игроков. Таких футболистов сейчас нет в России и практически нет в мире. Мало сказать, что нужен игрок на усиление — его еще нужно найти. Надо понимать, что людей такого класса немного, и не каждый из них поедет в Россию. Нужно искать резервы во внутреннем чемпионате и в своей клубной вертикали – "Зените-2", молодежном составе и школе.