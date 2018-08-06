Сергей Томаров: "Успех "Уфы" в Лиги Европы способствовал быстрому восстановлению"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров заявил, что успех команды в Лиге Европы способствовал быстрому восстановлению футболистов. Сегодня уфимский клуб сыграет с "Анжи" в матче 2-го тура РПЛ.

- Мы надеемся, что матч в ЛЕ не сильно повлияет на нашу готовность к "Анжи", - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Положительные эмоции способствовали быстрому восстановлению. Замены? Мы отталкиваемся от сегодняшего дня. Те, кто выйдут в стартовом составе, должны помочь нам достичь положительного результата.