17:27 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Успех "Уфы" в Лиги Европы способствовал быстрому восстановлению"


Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров заявил, что успех команды в Лиге Европы способствовал быстрому восстановлению футболистов. Сегодня уфимский клуб сыграет с "Анжи" в матче 2-го тура РПЛ.

- Мы надеемся, что матч в ЛЕ не сильно повлияет на нашу готовность к "Анжи", - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Положительные эмоции способствовали быстрому восстановлению. Замены? Мы отталкиваемся от сегодняшего дня. Те, кто выйдут в стартовом составе, должны помочь нам достичь положительного результата. 

Уфа - Анжи

 

 

 

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