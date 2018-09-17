Сергей Томаров: "Уфа" сумеет подстроиться к лимиту. Не сомневайтесь"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров не сомневается, что команда сможет приспособиться к лимиту на легионеров.

– На сегодняшний день в команде порядка десяти легионеров. И это с учетом лимита РПЛ "6+5". Как удается вписываться в эти рамки? Тем более что лидеры с российским паспортом – Андрей Лунев, Дмитрий Стоцкий, Иван Обляков – покинули башкирский клуб.

– Это определенная проблема. Но в этом и есть задача тренерского штаба – оптимизировать состав с учетом лимита на легионеров. Главный принцип: кто лучше готов, тот и будет играть. А к лимиту мы сумеем подстроиться, не сомневайтесь, - цитирует специалиста "Реальное время".

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