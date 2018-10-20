Сергей Томаров: "Уфа" разочарована результатом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" (0:0). Встреча состоялась в столице Башкортостана на стадионе "Нефтяник".

- Получилась качественная игра, одна из лучших по содержанию в сезоне для нас, создали очень много моментов, практически ничего не дали создать сопернику за исключением контратаки на последних минутах. Я разочарован результатом, "Уфа" должна была заработать три очка. Неправильно в нашей ситуации быть довольным ничьей.

Нельзя сказать, что невезение в наших моментах, где-то удача отвернулась, где-то защитники сыграли хорошо. В любом случае должны были забивать, все-таки сколько моментов было.

- Вы сделали только одну замену, чем это объясняется?

- Это не лимит, футболисты, которые действовали в атаке, выглядели неплохо. Моменты возникали, смысла менять не видел.

- Табидзе уверенно сыграл на позиции левого защитника. Нет ли у вас желания попробовать его на постоянной основе слева?

- Он выступал на этой позиции в молодежной сборной Грузии, это знали, мысли такие давно были, просто не было необходимости. Сейчас сыграл довольно-таки качественно за исключением двух-трех моментов. Его действиями доволен.

- У вас перед матчем три игрока получили травмы, в том числе Пауревич, Алиев, как так получилось?

- Они готовились сыграть, вчера принимали по ним решение, мы могли усугубить травмы . Не скажу, что травмы серьезные. Осталось шесть матчей сыграть, терять футболистов было бы расточительно с нашей стороны. (Иван Уральский)

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