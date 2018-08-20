Сергей Томаров: "Уфа" привезла два мяча по собственной глупости"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения от "Динамо" в четвертом туре РПЛ (0:3) прокомментировал игру команды. Он согласился с тем, что у команды очень большая загруженность в связи с матчами отбора Лиги Европы.

– Игра в исполнении нашей команды разбилась на два тайма. В первом удавалось перекрывать подходы к нашим воротам и создавать моменты. Он был ровным, ничья – закономерна. Во втором тайме все изменилось, после пропущенного гола перешли на игру в четыре защитника, выпускали то одного, то другого нападающего. Но они, мягко говоря, не усилили игру. Два мяча привезли по собственной глупости.

– Не сказалась ли ситуация с визами на состоянии игроков?

– Не думаю, что это повлияло на ход матча. Понимали, что надо ехать в посольство и получать документы.

– Загруженность высокая у игроков. Провели много матчей. Какие-то меры готовы предпринять, чтобы морально их разгрузить?

– Сейчас помогут любые способы. Попытаемся что-то придумать. (Ярослав СУСОВ)