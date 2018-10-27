Сергей Томаров: "Уфа" отходит к своим воротам после того, как забивает? Это иллюзия"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Урала" (1:1).

– Получился очень эмоциональный матч, каждая из команд хотела победить. Накал чувствовался на протяжении всего матча, – сказал Томаров. – Наверное, если брать в совокупности всю игру по моментам, то мы доминировали, должны были побеждать. Но в футбол выигрывает тот, кто больше забивает, сегодня мы забили всего один и пропустили обидный гол со стандарта. Соперник же воспользовался одним из немногочисленных своих шансов.

– Чувствовалась ли поддержка болельщиков, которые приехали сегодня из Уфы?

– Спасибо большое болельщикам! Когда мы играем у себя дома, всегда чувствуется поддержка, мы это ценим. Сегодня я знал, что будут болельщики из Уфы, мы видели их, и конечно, присутствие тех людей, которым небезразличен наш клуб, вдали от нашего города, добавляет сил. Спасибо всем, кто поддерживал на стадионе и у экранов телевизора.

– Второй гостевой матч подряд вы начинаете с того, что отходите к своим воротам, это психология или что?

– Это иллюзия. Это связано с тем, что соперник более активно начинает действовать, более агрессивно лезет на чужую половину поля. Хочешь – не хочешь, игра перемещается на нашу половину поля. Но мы на каждый тайм выходим с задачей развивать успех. Потому что я понимал, что у соперника будут зоны, они будут лезть вперед, и нам нужно забивать второй гол. Не могу сказать, что мы прижимались, так развивается игра, так действует соперник.

– Почему в концовке больше оборонялись, чем атаковали?

– Ну, большинство у нас было всего около 5 минут. Осмысленных атак у соперника было не так много. Больше всё свалилось к навалу, к длинным передачам, к борьбе. В то же время мы создали несколько опасных выпадов у чужих ворот, могли вырвать победу в концовку, это мое мнение.

– Второй матч подряд Дмитрий Сысуев одним из первых уходит на замену. Ему не хватает сил на весь матч?

– Дмитрий Сысуев – очень креативный футболист. Когда он на поле, у нас есть более осмысленная игра в атаке, потому что он может и подержать мяч и сохранить его. Сысуев – разносторонний футболист, который умеет многое на футбольном поле. Его замена сегодня связана с теми мелкими повреждениями, что он получил по ходу игры. Там ничего серьезного, но было принято решение выпустить на замену свежего Ивана Пауревича, который мог бы навязать игру впереди, этого нам не хватало.

– Ваши впечатления о "Екатеринбург Арене"?

– Прекраснейшее сооружение, которое гармонично вписывается в ландшафт вашего города, очень красивый стадион, еще вчера вечером успели оценить его. Я рад, что в России у нас появились такие арены, на которых приятно играть. Что касается газона, то выражу общее мнение – он не самого высокого качества, это чуть-чуть омрачает прекрасное впечатление от стадиона.

– Вы не сделали ни одной замены по сравнению с прошлым матчем, остались довольны всеми с "Рубином"?

– В матче с Рубином" все сыграли здорово, но единственное, что расстроило, мы не сумели реализовать моменты и набрать 3 очка. Сегодня с первых минут у нас были готовы сыграть и Алиев, и Живоглядов, и Пауревич, двое из них появились по ходу второго тайма.

(Иван Уральский)