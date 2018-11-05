16:32 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Уфа" и "Крылья" будут в равных условиях – у соперника было время восстановиться"

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Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров – о матче с "Крыльями Советов" в 13-м туре чемпионата России.

- Не думаю, что кубковая игра "Крыльев" – преимущество для нас. У них было достаточно времени восстановиться. Мы будем в равных условиях, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Мы всегда стараемся дома играть в атакующий футбол. Посмотрим. От соперника тоже будет многое зависеть.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Уфа - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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