Сергей Томаров: "Уфа" и "Крылья" будут в равных условиях – у соперника было время восстановиться"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров – о матче с "Крыльями Советов" в 13-м туре чемпионата России.

- Не думаю, что кубковая игра "Крыльев" – преимущество для нас. У них было достаточно времени восстановиться. Мы будем в равных условиях, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы всегда стараемся дома играть в атакующий футбол. Посмотрим. От соперника тоже будет многое зависеть.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.