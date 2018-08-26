Сергей Томаров: "На какой матч выпускать Дивеева? Все матчи важные"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал поражение во встрече против "Зенита" - этот проигрыш в рамках чемпионата России стал третьим подряд для команды из Башкортостана.

Провалили первые 10 минут, пропустили гол с аута при этом, что досконально изучали этот компонент у "Зенита" и знали, как они действуют. Затем пропустили второй, конечно, после 0:2 с "Зенитом" отыграться очень тяжело. Пытались переломить ход игры, прессинговали, создавали подходы, но после удаления было сложнее.

– Отсутствие Беленова – это фора "Зениту"?

У нас два равноценных вратаря. Я решил, что сегодня сыграет Шелия. Никакой форы "Зениту" мы не давали. Оценивать его игру я пока не буду, надо смотреть, но он не так плохо сыграл.

– Почему решили выпустить Дивеева на первый матч в карьере против "Зенита"?

– А на какой матч его нужно выпускать?

– С не такими серьезными соперниками.

– А какие соперники у нас несерьезные? Назовите хотя бы одного. "Анжи"? "Анжи" обыграл "Урал", у нас все матчи очень важные. Игорь хорошо себя проявил в последнее время в тренировочном процессе и за сборную, мы наигрывали его на предсезонных сборах.

Не было другого момента, поскольку все матчи очень важные. Чувствовалось что парень немного волновался, конечно, сделал несколько невынужденных ошибок и в дальнейшем я его поменял для того, чтобы его поберечь. В чемпионате России первый матч всегда очень сложный для любого футболиста. Рад, что он дебютировал, почувствовал вкус премьер-лиги. У каждого футболиста есть ошибки, которые он должен совершить, прежде чем начнёт качественно играть.

– Значит ли сегодняшний состав, что приоритет отдается Лиге Европы?

– Нет, абсолютно нет. Мы играли только на победу. Те футболисты, которые были готовы оптимально, сыграли с первых минут. Другое дело, что у нас не получилось то, что планировали. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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