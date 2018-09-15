Сергей Томаров: "Мы постараемся преподнести ЦСКА сюрпризы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от предстоящей игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.

- Соперник знает нашу команду хорошо, мы тоже достаточно изучили соперника, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Наверное, при нынешних технологиях удивить соперника чем-то кардинальным очень сложно. Но тем не менее, мы постараемся преподнести сюрпризы. Это касается и построения игры, и действий. Может, удивим стандартами.

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, 15 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 мск