Сергей Томаров: "Игбун сам заработал пенальти. Было бы неправильным его останавливать"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что игра получилась качественной по содержанию.

- Игра получилась эмоциональной и довольно качественной по содержанию, выше того уровня, что можно было наблюдать в первых их матчах. Создавали момента, подвела реализация, а концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти.

- Почему бил именно Игбун?

- Ситуация такая, что перед игрой еще определили пенальтистов. Игбун один из них. В данной ситуации было бы неправильно вмешиваться, сам заработал, сам протащил, было бы неправильно его останавливать. А если бы другой игрок не забил, то что бы вы меня тогда спросили? У нас вообще ситуация нетипичная, в прошлом году ни разу не били, в позапрошлом году Ванек, Фатаи, Игбун не забивали, Салатич в кубке, мы анализировали это. Думаю, что Слаи расстроился больше всего.

- 2 матча, 0 голов, как это прокомментировать?

- Также можно сказать, что в этих матчах мы и не пропустили, ни для кого не секрет, что мы сейчас ищем нападающего, может быть, и не одного, эта ситуация не может радовать, в ближайшем времени будем решать эту ситуацию. (Иван УРАЛЬСКИЙ)