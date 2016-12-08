Сергей Ткачев зимой может вернуться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев, выступающий за "Крыльев Советов" на правах аренды, уже этой зимой может вернуться в армейский клуб. На возвращении хавбека настаивает главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко, которого в ближайшие дни должны представить в качестве нового наставника ЦСКА. Напомним, что во вторник красно-синие официально объявили об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера по собственному желанию.

- Пока ничего конкретного мне никто не говорил, - приводят "Известия" слова Ткачева. - Понятно только то, что у меня в контракте был пункт о том, что зимой я могу досрочно вернуться из аренды. В связи с тем, какая ситуация сейчас сложилась в ЦСКА, вероятность такого развития событий высока. Думаю, после последней игры в году - против "Тоттенхэма" - армейцы будут решать, нужен я им в ближайшее время или нет. В целом я считаю, что все ребята, которых ЦСКА отдавал в аренду, с большой долей вероятности зимой вернутся в клуб. Все-таки в последнее время и Слуцкий, и игроки команды говорили о кадровых проблемах - не хватает футболистов, коротка скамейка. Поэтому я оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую.

В настоящее время в аренде находятся девять игроков ЦСКА. Помимо Сергея Ткачева, это защитники Виктор Васин ("Уфа") и Никита Чернов ("Енисей"), форварды Кирилл Панченко ("Динамо"), Витинью ("Интернасионал"), Алибек Алиев ("ГАИС"), Константин Базелюк ("Эшторил"), Александр Макаров ("Тосно") и полузащитник Дмитрий Ефремов ("Оренбург").