Сергей Ткачев: "Василий Березуцкий кричал Слуцкому: "Да какой ты тренер?"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев отметил, что ему нравилась семейная атмосфера, которая была в ЦСКА при Леониде Слуцком. Хавбек перешел в армейский клуб в январе 2016 года. ЦСКА по-прежнему владеет на него правами, а за туляков Ткачев играет на правах аренды.

– Атмосфера в ЦСКА была семейная, – цитирует еженедельник "Футбол" Ткачева. – Я приехал на первую встречу с командой вместе с Аароном Оланаре. А Слуцкий говорит остальным игрокам: "У нас в команде не так часто случаются приобретения, так что прошу любить и жаловать новичков". В тот момент сидел и понимал, что ребята реально рубятся столько лет вместе, все – как одна большая семья.

– А король всей этой тусовки – Вася Березуцкий!

– Он постоянно шутил. К кому-нибудь поворачивается и говорит: "Блин, какой тебе футбол! Заканчивай с этим делом". Со Слуцким часто баттл устраивал, постоянно ему кричал: "Леонид Викторович, да какой ты тренер? Посмотри на себя". Ржала вся команда. В столовой за самым громким столом угадайте, кто сидел? Правильно – Василий Березуцкий.