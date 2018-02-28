Сергей Ткачев: "Уверен, что Дзюба рвется в сборную. Даже я хочу в нее попасть"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев выразил уверенность, что форвард клуба Артем Дзюба надеется попасть в сборную России на чемпионат мира-2018. Игрок был арендован туляками у "Зенита" до конца сезона.
– Артем не говорит, что очень хочет вернуться в сборную?
– Лично мне – нет, не слышал. Но я сам уверен, что он рвется в нее. Даже мы – все, кто имеет российский паспорт – хотим в нее попасть. А Дзюба провел за национальную команду множество матчей и сейчас мечтает сыграть на чемпионате мира. 100 процентов. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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02:24