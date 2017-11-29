Сергей Ткачев: "Сейчас "Спартак" такой, каким он и должен быть"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев в преддверии матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что соперник показывает хороший уровень футбола. Также 28-летний футболист заявил, что его команда забыла поражение от "Тосно" (2:3) и готовится к следующему матчу.

– Смотрел игру "Спартака" в последнем туре, – цитирует Ткачева официальный сайт клуба. – Хорошая игра, хорошие скорости. Сейчас "Спартак" такой, каким он и должен быть. Мы забыли свою игру с "Тосно", сосредоточились на подготовке к матчу. При своих болельщиках и на своем стадионе мы будем играть на победу.

Всегда хочется по максимуму показывать свою игру, не только со "Спартаком", но и с "Зенитом", "Локомотивом". В команде сейчас хорошее настроение, мы хотим показать, что тоже умеем играть в футбол. Сделаем все для победы.

После 18-го тура "Арсенал" занимает девятое место в чемпионате России, в активе команды 24 очка. В этом сезоне за туляков Ткачев провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Встреча между "Спартаком" и "Арсеналом" состоится 1 декабря, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.