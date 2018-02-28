Сергей Ткачев: "С приходом Дзюбы в "Арсенал" количество шуток увеличилось вдвое"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев рассказал об эмоциях от работы с главным тренером Миодрагом Божовичем. Хавбек был арендован тульским клубом у ЦСКА до конца сезона. По его словам, после того, как в клуб пришел взятый в аренду у "Зенита" Артем Дзюба, атмосфера на тренировках стала позитивнее.

– От некоторых людей слышал, что Божович стал немного серьезнее за годы в России. Правда?

– Не сказал бы. У нас на тренировках он постоянно шутит, атмосфера – шикарная. А с приходом Дзюбы количество шуток увеличилось вдвое. Когда результат неудачный, Божович не кричит и не выражает свою злость. Жмет футболистам руки, не нагнетает, а уже на следующий день спокойно объясняет, где именно мы сыграли плохо. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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