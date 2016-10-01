15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Ткачев: "Перед игрой с "Анжи" футболисты "Крыльев" обсудили плачевную ситуацию в таблице"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев в перерыве игры 9-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил настрой команды. Футболист заверил, что команда будет продолжать активно играть и во втором тайме.

– Сыграть таким образом мы смогли благодаря настрою, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Ткачев. – Мы с ребятами перед игрой поговорили о плачевном состоянии команды, которое нужно поправлять. Для этого необходимо выиграть у себя дома. Мы хорошо работаем, но есть ошибки, которые нужно исключить и выиграть этот матч. Во втором тайме нужно продолжать в таком же духе.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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