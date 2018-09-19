Сергей Ткачев: "Оттянутая десятка" - моя любимая позиция"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против "Рубина". По словам хавбека, команда настраивается на победу, но игра обещает быть непростой.

– "Рубин" всегда был сильным соперником для всех команд премьер-лиги. Тем более их тренирует сейчас Бердыев, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Ткачева. – Они играют, в основном, от обороны. Будет тяжело. Но мы готовимся, тренируемся только на победу. После матча с "Крыльями Советов" сейчас хорошее настроение у всей команды. Будем надеяться, что всё будет хорошо.

– Ваш личный показатель – два гола, две голевые передачи на данный момент. Как оцениваете текущую часть чемпионата?

– Есть к чему стремиться, хочется больше и забивать, и отдавать, поэтому на "троечку" себя пока оцениваю. Не такой удачный старт для меня. То что хотел, планировал, не получается. Дай бог, еще впереди много матчей. Всё будет: и голы, и передачи.

– В матче с "Крыльями" у вас поменялась легка поменялась позиция на поле – вы больше били. По душе вам эта позиция?

– "Оттянутая десятка" под нападающим. Я свою время в детстве, и во второй лиге всегда играл на этой позиции. Самая любимая для меня позиция, Тренер видишь меня сейчас там. Мне доставляет огромное удовольствие. Ближе к воротам, больше моментов, это самое главное для меня.

Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 22 сентября, начало - в 16.30 по московскому времени