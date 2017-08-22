Сергей Ткачев: "Не все команды могут похвастаться победой в Грозном"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев после матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) отметил, его забитый гол - это следствие рикошета. Он выразил надежду на то, что нападающий Лука Джорджевич будет дальше радовать команду своими голами.

- Давно таких эмоций не испытывал, - цитирует пресс-служба клуба Ткачева. - В раздевалке после игры было очень радостно, эмоции переполняли. Я так понял, что "Арсенал" давно не выигрывал в гостях. Вдвойне приятно выиграть в Грозном, где не каждая команда может этим похвастаться. Все рады, все довольны, но через 4 дня игра против "Амкара" дома, где нам также нужно выигрывать.

- Может прилет в день матча нужно сделать приятной традицией?



- Многие игроки думали, что это пойдёт во вред. Давно такого не было. Но, наверно, сегодня не в лучшем состоянии был "Ахмат". Нам удалось сразу ответить голом на пропущенный мяч. Про судейство говорить не хочу. Просто поздравляю всю команду, всех ребят, всех болельщиков.



- Расскажите о свом забитом мяче.



- Все получилось удачно. Мяч отскочил ко мне на ногу. Забил с рикошета. Но гораздо важнее мяч Джорджевича. Надеюсь, Лука будет дальше нас радовать своими голами.

