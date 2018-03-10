Сергей Ткачев: "Было важно, чтобы Дзюба забил, почувствовал вкус гола"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев остался доволен победой в матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:0). Один из мячей туляков забил Ткачев.

– Перенос матча из Перми в Уфу как-то повлиял на исход встречи?

– Нам без разницы, где играть. И в Уфе, и в Перми была минусовая температура. Да, наверное, пермякам не хватило поддержки домашних трибун. Но самое главное, мы добились победы.

– На календаре весна, но приходится играть в зимний футбол. В первом тайме команда потеряла Григалаву, как-то поменялась схема?

– Я бы не сказал. Гиа получил травму во многом из-за искусственного поля, не стоит забывать и про морозную погоду. Надеюсь, с Григалавой все будет хорошо, и он скоро вернется в строй. Могу сказать от себя: такой футбол никому не нужен. При морозной погоде на первый план выходят характер и желание победить, сегодня у нас этих качеств было больше, чем у конкурента.

– Вы удвоили счет после красивой атаки…

– Часто наигрываем такие комбинации на тренировках, рад, что удалось перенести на игру. Комбаров сделал точный навес Дзюбе, тот скинул, и мне оставалось только попасть в ворота. Самое главное – "Арсенал" победил.

– При этом оружейники не смогли реализовать два одиннадцатиметровых. Нет ли желания в следующий раз подойти к мячу?

– Желание есть. Но в Уфе важно было, чтобы Дзюба забил, почувствовал вкус гола. Рад, что Артем, пусть и со второй попытки, поразил ворота соперника. Если брать другой пенальти, то Кангва уверенно подошел к мячу, думали, что забьет…. Ничего страшного. Эвансу, наверное, не хватило свежести. Для себя решил, в следующий раз подойду и пробью пенальти сам.

– Как вам поддержка болельщиков из Тулы?

– Очень приятно, когда ты видишь на гостевом секторе своих болельщиков. К сожалению, совсем не чувствовалась атмосфера премьер-лиги. Тяжело играть при пустых трибунах. Низкий поклон нашим фанатам, которые приехали в Уфу и поддержали нас. Без них не было бы побед.