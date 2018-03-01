Сергей Ткачев: "Аршавин простой и спокойный, а Павлюченко вообще золотой"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев рассказал о своем знакомстве с бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным. Ткачев играл с форвардами в "Кубани" в первой половине сезона-2015/16.

– Высокомерность Аршавина, о которой говорят в народе, не ощутили?

– Вообще нет! Я сам всегда думал, что такие люди смотрят на всех свысока. Но начал с Андреем общаться – понял, что он совсем простой и спокойный. Может, его и жизнь еще немного научила к тому времени. А Ромка Павлюченко – вообще золотой. Человечище! Поиграл на таком уровне, а когда пришел в "Кубань", общался наравне со всеми ребятами, даже молодыми дублерами. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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