Сергей Ткачев: "Аршавин и Павлюченко тренировались в "Кубани" наравне со всеми"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев отметил, что во время выступления за "Кубань" экс-форварды сборной России Роман Павлюченко и Андрей Аршавин вели себя профессионально, несмотря на задержки по зарплате. Ткачев защищал цвета краснодарцев в 2015 году, по ходу сезона-2015/16 перебрался в ЦСКА, а "Кубань" по его итогам вылетела в ФНЛ.

– Конечно, можно было все сделать по-другому, в том числе и в финале Кубка России, который мы обидно проиграли... Но футболисты уже не могли терпеть, – цитируют "Известия" Ткачева. – При этом, когда мы с Владом Игнатьевым и другими игроками уходили зимой, я не мог представить, что "Кубань" вылетит в ФНЛ.

– Как в этих условиях вели себя главные звезды "Кубани" Андрей Аршавин и Роман Павлюченко?

– Ясно, что им эта история не доставляла удовольствия. Они пришли при одном руководстве, а играли и тренировались – при другом. Но виду не подавали, тренировались наравне со всеми. Жаль, что у Аршавина слишком часто были травмы. В результате у меня не получилось побольше с ним поиграть, хотя очень хотелось. Всего в одной игре вышли вместе в стартовом составе – он слева, я справа. Проиграли 0:3. Больше вместе не играли. А Павлюченко особенно благодарил меня за гол прямым ударом с углового "Локомотиву". Постоянно шутил, что мы не пожалели наш бывший клуб, разгромив его со счетом 6:2. Для Романа это было очень важно, поскольку в тот момент у него еще был контракт с "Локо".