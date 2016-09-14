Сергей Ташуев: "У "Краснодара" нет разнообразия"

Известный российский тренер Сергей Ташуев в интервью "СЭ" отметил зависимость "Краснодара" от игры нападающего Федора Смолова. По его словам, команде нужно больше разнообразия.

– Мы все очень рады, что Федор много забивает, появился бомбардир для сборной... В атакующем футболе команды не хватает еще кого-то активного. Условного резкого инсайда, вингера, которые тоже забивали бы голы. Ставка на Ари, на мой взгляд, не оправдывает себя. Коллектив в "Краснодаре", повторю, хороший. Помимо Мамаева, в центральной зоне есть Перейра, Ахмедов, Газинский. Но в передней линии зависимость от Смолова бросается в глаза. И одного Федора мало для решения больших задач.

Взгляните, к примеру, на "Спартак". Он увеличил давление на соперника со стороны центрального треугольника, теперь угроза идет не только со стороны Промеса с фланга, но и от Фернанду, Попова, Зе Луиша. И каждый стал забивать. Дело в разнообразии. А у "Краснодара" его нет. (Сергей ТАШУЕВ)