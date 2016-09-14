Сергей Ташуев: "Отставка Кононова - ни для кого не трагедия"

Известный российский тренер Сергей Ташуев признался в интервью "СЭ", что был удивлен отставкой главного тренера "Краснодара" Олега Кононова. По его словам, причины такого решения трудно найти.

– Многие, узнав об отставке Кононова, были сильно удивлены. А вы?

– Я – тоже. Не ожидал. Все-таки впереди старт в Лиге Европы, у команды выстроена игра, есть два почти равноценных состава. Да, клуб не совсем удачно начал чемпионат, четыре тура подряд не смог выиграть. Но это же не смертельно!

– Что, на ваш взгляд, привело к такому повороту событий?

– Не могу однозначно ответить. Возможно, есть комплекс причин, куда входят какие-то внутренние проблемы. Я в свое время из "Краснодара" уходил не из-за спортивной составляющей, а потому, что не смог найти контакт с менеджментом. Не с клубным руководством, а именно менеджментом. Не наладили коммуникации, пришлось расстаться. Вероятно ли, что что-то похожее произошло у Кононова? Остается лишь догадываться.

– Но два подряд поражения от прямых конкурентов – "Спартака" и "Локомотива" – вряд ли сыграли ключевую роль?

– Я читал слова Кононова о том, что он хочет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Амбиции, может, и не завышенные – все-таки коллектив устоявшийся, состав приличный. Но, видимо, тренер почувствовал, что действительность несколько сложнее и отличается от его ожиданий. Но точно скажут лишь высшее руководство и сам Олег.

Могу лишь вспомнить, что я, когда работал в "Краснодаре", никакого давления от Галицкого не ощущал. Единственное, он всегда старается вникнуть в игровые идеи. И это абсолютно нормально. Мы работали спокойно, шли к атакующему футболу, постепенно готовились к следующим целям. Сергей Николаевич – футбольный человек, настоящий профессионал, всегда принимал взвешенные решения. У него не бывает такого: не понравились вдруг один-два матча и сразу увольнение.

– То есть верите, что Кононов действительно попросил отставку сам?

– Не готов ответить. Мой огромнейший тренерский опыт позволяет говорить, что все бывает по-разному. В прессе и официальных заявлениях пишут одно, а на самом деле все абсолютно иначе... В любом случае, произошедшее – ни для кого не трагедия. (Михаил ГОНЧАРОВ)