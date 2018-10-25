Сергей Ташуев: "Из Карреры сделали великомученника. Отставка логична"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Анжи" Сергей Ташуев прокомментировал отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

- Клуб довольно непростой, происходит шараханье от разных стилевых тренеров, в том числе и Карреры, и Якина, и других. И эти специалисты все разного стиля, - цитирует "РИА Новости" Ташуева. - Тут шум подняли.

Ни футбола, ни результата, поэтому (отставка) логична. И то, что из Карреры сделали великомученика… Это неправильно! А кто должен быть новым тренером, тут должно решать руководство. Но в "Спартаке" много нелогичных решений.

Ранее сообщалось, что в офисе "Фратрии" появился альбом, в который можно записать пожелания, слова благодарности или напутствия Каррере.