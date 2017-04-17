Сергей Ташуев: "Если у большой группы зенитовцев потенциал не развивается, значит, проблема в тренере"

Бывший главный тренер "Кубани" и донецкого "Металлурга" Сергей Ташуев прокомментировал слова наставника "Зенита" Мирчи Луческу о нападающем команды Александре Кокорине, отметив, что румынский специалист чувствует дискомфорт из-за нервозной обстановки вокруг питерского клуба. По словам Ташуева, потенциал у большой группы игроков "Зенит" не развивается, и в этом вина тренера.

Напомним, что вчера "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые занимают третье место в таблице, набрав 43 очка. Отставание от идущего вторым ЦСКА составляет один балл, от лидирующего "Спартака" – 11.

– После поражения от "Спартака" Луческу раскритиковал Кокорина. Ранее румын публично выразил недовольство Шатовым. Допускаете, что у тренера сдают нервы?

– Мастерство тренера заключается в том, чтобы его футболиста прогрессировали. Его задача – поднять потенциал игроков. Если у большой группы зенитовцев на сегодня он не развивается, значит, проблема в тренера. Это однозначно. Хорошо знаю Мирчу. Нервозность в клубе влияет на него. В Донецке он проработал 12 лет, "Шахтер" был сильнее всех остальных по качеству футболистов, по другим моментам. Там он чувствовал себя комфортно, а в России более жесткие условия противостояния. И Луческу нужно держать удар.

– Вы понимаете, почему не играет Шатов?

– Олег не имеет права не играть в составе "Зенита". Это сильный футболист, но он не прогрессирует. То же касается и Кокорина. Сашу необходимо переформатировать на атаку, дать ему возможность творить на поле. Это все тренерские моменты. Нужно жестче разговаривать с ним, направлять. Как в свое время Тарханов сделал в "Урале" со Смоловым, вдохнув в Федора новую жизнь. (Сергей АСТАХОВ)