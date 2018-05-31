Сергей Сухарев: "Мы выиграли Кубок России, а нас просто кинули!"

Защитник "Тосно" Сергей Сухарев сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время прекратит свое существование.

– Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится, – грустно констатировал Сухарев.

– Даже так?

– Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам на встрече обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек…Нам должны зарплату за три месяца и премиальные за чемпионат России

– Правда, что руководство "Тосно" предложило игрокам списать 20-30 процентов долгов, и тогда губернатор найдет средства на "Тосно"?

– Да, это так. Причем мы пошли им навстречу, так как верили, что губернатор поможет "Тосно". Но в итоге команда даже не получила лицензию ФНЛ.

– Что теперь будут делать?

– Мне вообще непонятно, как такое возможно в преддверии домашнего чемпионата мира. Команда выиграла Кубок России, должна была выступать в групповом турнире Лиги Европы по спортивному принципу. А нам даже не отдают зарплату, обманули, да что там говорить – просто кинули! В этой ситуации от футболистов мало что зависит. Надеюсь, РФС обратит внимание на нашу ситуацию, чиновники как-то повлияют. Скорее всего, напишем письмо Путину и расскажем о долгах.

– Вы ведь зимой хотели бойкотировать тренировки?

– Да. Не вышли на товарищеский матч на сборе, отказались играть из-за долгов. И буквально в течение двух дней нам выплатили зарплату за один месяц. Губернатор со слов Матюшенко обещал в дальнейшем платить зарплату вовремя. Но видите, как все в итоге получилось. Никаких подвижек. Последнюю зарплату нам выплатили в феврале.

– Вам же еще полагаются премиальные за победу в Кубке?

– Тоже тишина. Есть информация, что нынешняя команда обанкротится. Затем создадут новый клуб, который заявят во вторую лигу. После таких вещей, конечно, опускаются руки. У каждого человека есть семья, которую нужно кормить. А тут тебя не платят деньги. Почему так? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

