Сергей Сухарев: "Мы выиграли Кубок России, а нас просто кинули!"

Защитник "Тосно" Сергей Сухарев сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время прекратит свое существование.
– Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится, – грустно констатировал Сухарев.
– Даже так?
– Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам на встрече обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек…Нам должны зарплату за три месяца и премиальные за чемпионат России
– Правда, что руководство "Тосно" предложило игрокам списать 20-30 процентов долгов, и тогда губернатор найдет средства на "Тосно"?
– Да, это так. Причем мы пошли им навстречу, так как верили, что губернатор поможет "Тосно". Но в итоге команда даже не получила лицензию ФНЛ.
– Что теперь будут делать?
– Мне вообще непонятно, как такое возможно в преддверии домашнего чемпионата мира. Команда выиграла Кубок России, должна была выступать в групповом турнире Лиги Европы по спортивному принципу. А нам даже не отдают зарплату, обманули, да что там говорить – просто кинули! В этой ситуации от футболистов мало что зависит. Надеюсь, РФС обратит внимание на нашу ситуацию, чиновники как-то повлияют. Скорее всего, напишем письмо Путину и расскажем о долгах.
– Вы ведь зимой хотели бойкотировать тренировки?
– Да. Не вышли на товарищеский матч на сборе, отказались играть из-за долгов. И буквально в течение двух дней нам выплатили зарплату за один месяц. Губернатор со слов Матюшенко обещал в дальнейшем платить зарплату вовремя. Но видите, как все в итоге получилось. Никаких подвижек. Последнюю зарплату нам выплатили в феврале.
– Вам же еще полагаются премиальные за победу в Кубке?
– Тоже тишина. Есть информация, что нынешняя команда обанкротится. Затем создадут новый клуб, который заявят во вторую лигу. После таких вещей, конечно, опускаются руки. У каждого человека есть семья, которую нужно кормить. А тут тебя не платят деньги. Почему так? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Alex.S
Очередной привет тем, кто против государственного участия в судьбе футбольных клубов. В нашей стране частный футбольный клуб-не панацея. Сочинская Жемчужина и Тосно не дадут соврать.
22:21
VadSopin
ХА ХА,ПРИВЕТ С КУРСКА
22:16
ЕЕНИТ-2007
да тебя серёженька , ки-ну-ли!!!!!! (жмурики)
22:12
SS-1525-Sergey
Вас не кинули, Вас нае...! Господи, откуда таких клоунов в футбол наберут, на Дядюна чем-то похожи. Тот тоже не знал, кому чемодан денег деревянных подарить, а потом тоже письма писал во все инстанции, что его поимели.
22:08
NicolasHomme
Задержка выплаты зарплаты на 2+ месяца - уже уголовка Статья 145.1 УК РФ. Чего телятся то футболисты? Собрались и вперед. Блин, как телята без мамкиной сиськи ... только и умели бежать вперед и мячик пинать.
22:03
DIC04
почти должен бюджет их содержать непонятно. Собирайте полные стадионы и получайте доход - не способны, значит Вы не нужны, лучше больницы современные построить.
22:01
Тарасено
Ну, написали Путину, я, кстати, там увидел всего 7 подписей, достаточно странно, ведь это скорее мини-футбольная команда, это раз. Два - можно обратиться в судебные инстанции, нет? Чего Путину то сразу?
21:54
Millwall82
Задолбали ныть, это Россия дружок, и были куда уж симпатичные чем Тосно...Ротор, Торпедо, Текстильщик, Алания, Локомотив НиНо.
21:35