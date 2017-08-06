Сергей Сухарев: "Арсенал" окреп, но я надеюсь на положительный результат для "Тосно"

Защитник "Тосно" Сергей Сухарев, ранее выступавший в составе "Арсенала", в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против туляков выразил надежду на то, что его команда сможет одержать победу. По словам 30-летнего футболиста, игра обещает быть тяжелой.

- Естественно, нам надо набирать очки, - приводит пресс-служба "Тосно" слова Сухарева. - Настроение хорошее, едем играть с "Арсеналом", я помню про стадион в Туле и местных болельщиков, которые будут поддерживать свою команду. Но мы постараемся выиграть эту игру.

- Что можно сказать о сопернике?

- Я смотрел один матч туляков, в "Арсенале" появились новые исполнители, команда окрепла, думаю, будет тяжелая игра. Лично я надеюсь на положительный результат для нас!

Напомним, что матч "Арсенал" - "Тосно" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.