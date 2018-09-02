Сергей Степашин: "Затеявших драку с болельщиками "Анжи" больше не должно быть на футболе!"

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с нападением на болельщиков "Анжи" на матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" – "Оренбург" (2:0). Фанаты махачкалинского клуба выложили буквами надпись "Анжи" живи". После этого на трибунах возникла потасовка.

– Я не знаю зачем они это сделали, – прокомментировал ситуацию с избитым болельщиком Степашин. – Я сейчас только говорил с президентом клуба об этой ситуации. Будем работать с болельщиками. Это глупость и дикость. Я вообще не понимаю, что здесь делали фанаты "Анжи".

– Что нужно делать с болельщиками "Динамо", чтобы такого больше не было?

– Говорить с ними надо. А тех, кто затеял драку, чтобы на футболе больше не было.

– Что сказал президент клуба про эту ситуацию?

– С болельщиками сейчас будем работать. Это отдельная тема разговор. (Илья МАНАЕВ)