18:47 | Футбол — РПЛ

Сергей Степашин: "Затеявших драку с болельщиками "Анжи" больше не должно быть на футболе!"


Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с нападением на болельщиков "Анжи" на матче 6-го тура чемпионата России "Динамо""Оренбург" (2:0). Фанаты махачкалинского клуба выложили буквами надпись "Анжи" живи". После этого на трибунах возникла потасовка.

 
Болельщик &quot;Анжи&quot;, на матче 6-го тура РПЛ &quot;Динамо&quot; - &quot;Оренбург&quot; развернувший баннер с надписью &quot;Анжи&quot;, живи&quot;.Болельщик "Анжи", побитый на матче "Динамо" - "Оренбург". Фото

– Я не знаю зачем они это сделали, – прокомментировал ситуацию с избитым болельщиком Степашин. – Я сейчас только говорил с президентом клуба об этой ситуации. Будем работать с болельщиками. Это глупость и дикость. Я вообще не понимаю, что здесь делали фанаты "Анжи".

– Что нужно делать с болельщиками "Динамо", чтобы такого больше не было?

– Говорить с ними надо. А тех, кто затеял драку, чтобы на футболе больше не было.

– Что сказал президент клуба про эту ситуацию?

– С болельщиками сейчас будем работать. Это отдельная тема разговор. (Илья МАНАЕВ)

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