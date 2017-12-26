Сергей Степашин: "Виктор Зубков и Дмитрий Медведев яро болеют за "Зенит"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "СЭ" рассказал, что Виктор Зубков и Дмитрий Медведев​ являются болельщиками "Зенита".

– Все ленинградцы – фанаты "Зенита". Путин – тоже?

– Владимир Владимирович понимает футбол, но отчаянным болельщиком я бы его не назвал. Он – спортсмен силовых единоборств. Все знают, что он превосходный самбист, великолепный дзюдоист. А в футболе переживает за сборную. За "Зенит" же яро болеют Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.

– И Медведев?

– Дмитрий Анатольевич хорошо разбирается в футболе. Еще Борис Грызлов – фанат "Зенита", хотя он и был министром внутренних дел, которому вроде бы положено болеть за "Динамо". Так что у "Зенита" болельщиков много и в Москве. (Александр ЛЬВОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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