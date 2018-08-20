Сергей Степашин: "Рвать "Спартак" будет ЦСКА. А "Динамо" выиграет"

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением насчет победы бело-голубых над "Уфой" в 4-м туре чемпионата России и их предстоящей встрече со "Спартаком" в 5-м туре.

"Динамо" обыграло "Уфу" со счетом 3:0. Матч состоялся в понедельник на стадионе "Арена Химки".

– Вам понравилась игра? – вопрос Степашину.

– Второй тайм – да. Первый был тяжелым. "Уфа" стояла сзади. А во втором она раскрылась после первого гола. Могли и четыре забить, и пять.

– Первая победа "Динамо", ничейная серия прервалась.

– Следующий – "Спартак". Вспоминаю последний матч с ним ("Динамо" 13 мая победило со счетом 1:0. – Прим. "СЭ"), когда мы лишили его второго места. Тем более, там Терехов... Ташаев, простите. Снова будет падать.

– Вам принципиально обыграть Ташаева?

– Он сделал ошибку. Через ребят я ему об этом говорил. В "Динамо" он был бы первым. У нас были Соловьев, Юсупов, Гранат. И где они теперь?

– Порвете "Спартак"?

– Рвать будет ЦСКА. А мы выиграем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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