Сергей Степашин: "Мне показалось, что Ташаев сегодня уже играл за "Спартак"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин после матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0) рассказал о своем мнении по поводу возможного перехода Александра Ташаева в красно-белую команду.

– Ташаев может оказаться в "Спартаке". Что думаете?

– У меня такое впечатление, что он играл сегодня за "Спартак".

– Почему?

– Это не был один из самых лучших его матчей, если говорить откровенно. Хотя это хороший, активный атакующий полузащитник. Я знаю, что "Спартак" собирается его купить. Ну, не надо. "Зенит" купил одних, вторых, третьих… Развалил несколько команд, а себе не помог. Давайте соревноваться спортивными школами, футболистами, а не покупками и деньгами. Не деньги все решают.

– Зобнина "Спартак" купил, и он до сборной дорос, играет хорошо.

– Уход Зобнина был другой, когда "Динамо" развалилось. Как и Феди Смолова, Саши Кокорина. У нас сейчас из бывших динамовцев можно целую сборную составить, во главе с Черчесовым, бывшим тренером бело-голубых. (Вячеслав КОРОТКИН, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)