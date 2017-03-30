16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Степашин: "Миранчуку просто дурят голову"

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Член совета директоров РЖД Сергей Степашин выразил мнение, что агенты полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука дурят 21-летнему футболисту голову.

- Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота, - сказал Степашин. - Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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adamantane'

Конечно: кому, как не председателю (даже не буду проверять, с приставкой ли экс-) Счётной палаты, это знать! )))))

17:27

баламошка

А Степашка разве не за Динаму болел?

17:23

MasterMitya

согласен, Миранчук - жертва жадных агентов

17:14

Миша Огнёв

нашли звезду,да Семак в 40 лет своих,сейчас, лучше всех этих жертв лимита играл бы

17:10

dv2205

заплатите парню

16:53

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