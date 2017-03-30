Сергей Степашин: "Миранчуку просто дурят голову"

Член совета директоров РЖД Сергей Степашин выразил мнение, что агенты полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука дурят 21-летнему футболисту голову.
- Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота, - сказал Степашин. - Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Сергей Степашин: "У Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке!"
adamantane'
Конечно: кому, как не председателю (даже не буду проверять, с приставкой ли экс-) Счётной палаты, это знать! )))))
17:27
баламошка
А Степашка разве не за Динаму болел?
17:23
MasterMitya
согласен, Миранчук - жертва жадных агентов
17:14
Миша Огнёв
нашли звезду,да Семак в 40 лет своих,сейчас, лучше всех этих жертв лимита играл бы
17:10
dv2205
заплатите парню
16:53