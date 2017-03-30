Сергей Степашин: "Миранчуку просто дурят голову"

Член совета директоров РЖД Сергей Степашин выразил мнение, что агенты полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука дурят 21-летнему футболисту голову.

- Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота, - сказал Степашин. - Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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