Сергей Степашин: "Контракт Погребняка на 2,5 миллиона евро? За такие дела надо спрашивать"

Член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин заявил, что следственные органы изучают некоторые сделки клуба, которые были проведены предыдущим руководством. Также Степашин отметил, что нужно менять систему трансферов в России.

– Как можно было подписать трехлетний контракт с Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 миллиона евро в год? - цитирует ТАСС Степашина. - Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом.

Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года. Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим.