Сергей Степашин: "Хохлов созрел для работы в РФПЛ"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "Известиям" заявил, что новый главный тренер команды Дмитрий Хохлов готов к работе в чемпионате России. Руководитель отметил, что с приходом нового специалиста команда стала показывать хороший футбол.

– Нынешняя спортивная составляющая "Динамо" соответствует масштабу этой инфраструктуры?

– К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное "Динамо" борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать. С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера "Динамо" вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в "Кубани", слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри "Динамо" прошел все ступени – и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде. С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с "Рубином". Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у "Динамо" был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.