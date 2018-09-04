Сергей Степашин: "Хохлов и Широков обнимаются, меня это вполне устраивает"

Член наблюдательного совета общества "Динамо" Сергей Степашин отметил, что разговоров про будущее тренера в клубе нет. По его мнению, команда играет неплохо, что является главным.

– Дело не в еврокубках. Радует в первую очередь то, что команда показывает неплохую игру, в особенности во вторых таймах, – цитируют "Известия" Степашина. – Это было заметно и в матче со "Спартаком", и с "Уфой", и с "Оренбургом". Команда играет неплохо и, безусловно, начала в этом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом. Разговоры про будущее тренера? Никаких вопросов нет. Я был в раздевалке после матча – Хохлов и Широков обнимаются, меня это вполне устраивает.