Сергей Степашин: "Динамо" сейчас - "мертвая" команда"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин после поражения бело-голубых в матче 12-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:3) отметил, что команда сейчас "мертвая". По его словам, на поле против железнодорожников вышло самое слабое "Динамо" с момента возвращения клуба в премьер-лигу.

- Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут, приводят "Известия" слова Степашина. - Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело. Ясно одно: команда сейчас "мертвая", и особенно - в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с "Локомотивом" на поле вышло самое слабое "Динамо" с момента возвращения клуба в премьер-лигу. Хочется поздравить "Локомотив" и Юрия Павловича Семина, показавшего тем, кто в него не верил, как надо добиваться результата.