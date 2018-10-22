Сергей Силкин: "Удаление Дриусси сыграло добрую службу "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что бело-голубые смогли извлечь уроки из поражений в сентябре. Команда в 11-м туре обыграла "Зенит" (1:0), который с 37-й минуты находился в меньшинстве после удаления Дриусси.

- Футболисты бело-голубых сумели извлечь уроки из сентябрьских поражений и максимально грамотно и самоотверженно оказали сопротивление "Зениту", - заявил "Известиям" Силкин. - Во многом удаление у соперника сыграло добрую службу динамовцам, но его еще надо было использовать. Хочется надеяться, что этот успех позволит команде Хохлова обрести уверенность и подняться как можно выше в таблице.