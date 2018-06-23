Сергей Силкин: "Комбаров подойдет "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном обмене защитника Дмитрия Комбарова из "Спартака" на защитника бело-голубых Константина Рауша. Не исключено, что по условиям сделки спартаковцы осуществят доплату.

- Я думаю, что, если подобное произойдет, то это выгодно для "Динамо", - считает Силкин. - Комбаров - парень с характером, я его помню еще по прошлым выступлениям за команду, он подойдет бело-голубым. Рауш же себя не очень хорошо зарекомендовал за полгода в чемпионате России, не смог завоевать место в сборной, что тоже о чем-то говорит. Так что, в случае обмена, "Динамо" точно не проиграет, скорее даже выйдет в плюс.

- В таком случае, Рауш, не проявив себя, пойдет на повышение?

- Бывает по-разному, у всех тренеров свои цели. Если вспоминать похожие примеры, то тот же Ещенко в "Динамо" не очень хорошо выглядел, а в итоге выступает сейчас за "Спартак". Игроку может не подходить одна команда, но он с легкостью вольется в состав другой.

Комбаров в сезоне 2017/18 провел за "Спартак" 36 матчей и отдал 5 голевых передач. Рауш, перешедший в "Динамо" из "Кельна" в зимнее трансферное окно, провел 10 матчей за бело-голубых и отличился 3 голевыми передачами. Оба защитника претендовали на попадание в состав сборной России на ЧМ-2018, но оказались вне заявки. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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