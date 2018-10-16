Сергей Силкин: "Кокорин и Мамаев решили, что им все позволено"

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с попавшими в тюрьму футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Под руководством Силкина Кокорин ранее игра в московском "Динамо".

– Для меня все случившееся с Кокорином стало настоящим шоком. И потому, что он стал участником этого грязного побоища, и потому, с какой озлобленностью и агрессией вел себя по отношению к незнакомым людям, – говорит Силкин. – Вспоминаю, как в семнадцать лет мы взяли его из локомотивской школы в "Динамо". Было видно, что пришел очень одаренный форвард. Не случайно Кобелев практически сразу доверил ему место в основном составе. И не ошибся – в первом же матче с "Сатурном" Саша забил гол.

Проблем с ним в коллективе никогда не возникало – общительный, приветливый, бесконфликтный. Молодежь тут же приняла его в свою компанию. И он часто проводил время с братьями Комбаровыми, с Шуниным. Но особенно сдружился со Смоловым, с которым в поездках и на сборах жил в одной комнате. С режимом – никаких проблем.

Это потом, когда Кокорин уехал в Питер, стали появляться разговоры, что Сашка начал "фестивалить". А уж когда вылезла на свет эта история с шампанским в Монако, то разговоры о его гулянках пошли все чаще и чаще. И все равно, я никак не мог предположить, что все кончится побоищем и арестом.

С Мамаевым я незнаком. Помню его юношей, выступавшим за торпедовскую школу. И, что их сблизило, для меня загадка. А, что касается Кокорина, то здесь вспоминаются две народные мудрости. Одна из них утверждает, что "деньги портят людей". И, как выяснилось, испытание ими, увы, выдерживают не все. А другая мудрость гласит – "с кем поведешься, от того и наберешься".

Хотя в 27 лет человек сам должен понимать, что такое хорошо и, что такое плохо. А заодно с кем и как ему время проводить. Но для меня самое дикое в этой истории то, как били лежачего пятеро здоровых мужиков. Дикость! Я не судья и не прокурор, а потому воздержусь от выводов и приговора. Мне искренне жаль, что молодые, талантливые люди почему-то решили, что им все позволено, забыв о том, к чему это может привести. Грустно.(Александр Львов)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн