Сергей Силкин: "ЦСКА потерял очень много очков в чемпионате"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" - ЦСКА отметил, что у "быков" не получается показывать стабильный футбол. По его словам, у армейцев больше шансов на успех в этом поединке, так как им удалось отдохнуть во время паузы на игры сборных.

- Футболисты "Краснодара" демонстрировали довольно неплохую игру в некоторых матчах сезона, - приводят "Известия" слова Силкина. - А вылет из Лиги Европы после поражения от "Црвены Звезды" должен был дать им преимущество над ЦСКА, "Локомотивом" и "Зенитом", задействованными в еврокубках. Но команда Игоря Шалимова неожиданно была бита "Зенитом" (0:2), а потом проиграла в Туле "Арсеналу" (0:1). Непонятно, почему "Краснодару" не удается стабилизировать свою игру. Но подобное чередование ярких побед и неожиданных поражений может им стоить места в Лиге чемпионов.

ЦСКА из-за загруженности в Лиге чемпионов и узкой обоймы игроков потерял очень много очков в первенстве страны. Но опыт больших побед и успешных выступлений в тяжелых условиях должен помочь команде Виктора Гончаренко в матче с "Краснодаром". Думаю, армейцы понимают, что победой в этом матче они могут существенно улучшить свои шансы в борьбе за место в Лиге чемпионов. А перерыв на игры сборных дал им нужное количество отдыха, чтобы после "Краснодара" успеть восстановиться к матчу с "Базелем" .