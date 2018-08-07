04:17 | Футбол — РПЛ

Сергей Силкин: "Благодаря Шунину "Динамо" удалось удержать ничью"


Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру своей бывшей команды против "Рубина" в 1-м туре чемпионата России (1:1). Также он отметил игру вратаря бело-голубых Антона Шунина​.

– Первый тайм прошел при преимуществе динамовцев. Команда забила гол и имела возможность удвоить преимущество, но, к сожалению, не использовала этот момент, – цитируют "Известия" Силкина. – А после перерыва игру контролировал уже "Рубин". "Динамо" потеряло контроль над серединой поля, позволило сопернику сравнять счет и рисковало проиграть. Но в воротах хорошо сыграл Антон Шунин, благодаря которому удалось удержать ничью.

Динамо М - Рубин

Дополнительная информация

https://iz.ru/774969/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/lidery-vkatyvaiutsia-v-sezon

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ