Сергей Силкин: "Благодаря Шунину "Динамо" удалось удержать ничью"

Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру своей бывшей команды против "Рубина" в 1-м туре чемпионата России (1:1). Также он отметил игру вратаря бело-голубых Антона Шунина​.

– Первый тайм прошел при преимуществе динамовцев. Команда забила гол и имела возможность удвоить преимущество, но, к сожалению, не использовала этот момент, – цитируют "Известия" Силкина. – А после перерыва игру контролировал уже "Рубин". "Динамо" потеряло контроль над серединой поля, позволило сопернику сравнять счет и рисковало проиграть. Но в воротах хорошо сыграл Антон Шунин, благодаря которому удалось удержать ничью.