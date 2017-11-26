Сергей Шубенков: "В ИААФ есть те, кому надоело отстранение ВФЛА"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков подчеркнул, что некоторым сотрудникам ИААФ хочется восстановления в правах ВФЛА. В воскресенье совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА. Одной из причин стал отказ ВАДА восстановить в правах РУСАДА.

- В принципе, когда РУСАДА "обломили", я понял, что нам продлят отстранение, поскольку это является одним из пунктов восстановления, - цитирует ТАСС Шубенкова. - Но при этом я поговорил здесь с людьми, поспрашивал, и мне показалось, что не так все очевидно, есть определенное лобби, которому это все надоело.

ИААФ приостановила членство ВФЛА два года назад на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за этого спортсмены России в минувшем сезоне вынуждены были получать индивидуальный допуск к международным стартам и выступали под нейтральным флагом.