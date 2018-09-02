Сергей Шнуров оценил медведя на логотипе РПЛ. И вот как

Популярный музыкант Сергей Шнуров оценил новый логотип российской премьер-лиги. Лидеру группы "Ленинград" он понравился.
"Мне кажется, что новый логотип очень удачный. Медведь, Россия, премьер-лига, да здравствует футбол!" - сказал Шнуров.
Новый логотип РПЛ был утвержден перед стартом сезона-2018/19.
– Новый логотип очень удачный. Медведь, Россия, Премьер-Лига. Да здравствует футбол!– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 сентября 2018 г.
Лаконичный Сергей Шнуров о новом логотипе РПЛ. А вам нравится мишка Российской Премьер-Лиги? 🐻 pic.twitter.com/DGhR2J4lM0
Шнуров посетил сегодня матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (0:0).