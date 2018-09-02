23:27 2 сентября | Футбол — РПЛ

Сергей Шнуров оценил медведя на логотипе РПЛ. И вот как

Сергей ШНУРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сергей ШНУРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Популярный музыкант Сергей Шнуров оценил новый логотип российской премьер-лиги. Лидеру группы "Ленинград" он понравился.

"Мне кажется, что новый логотип очень удачный. Медведь, Россия, премьер-лига, да здравствует футбол!" - сказал Шнуров.

Новый логотип РПЛ был утвержден перед стартом сезона-2018/19.

Шнуров посетил сегодня матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (0:0).

Зенит - Спартак М

 

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