Сергей Шишкарев: "Нынешние руководители "Кубани" до сих пор водят меня за нос"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что в феврале дал займ "Кубани" для выплаты зарплат игрокам, однако клуб так и не вернул деньги. Однако руководитель надеется, что краснодарский клуб продолжит выступление, несмотря на финансовые трудности.

– Мне симпатичен "Краснодар" и Сергей Галицкий, – цитирует "Спорт FM" Шишкарева. – Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую "Кубань", это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжелый момент я подставил плечо и руку "Кубани", моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале.

Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба. Мне и сейчас хочется, чтобы "Кубань" не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво.