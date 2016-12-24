16:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Шишкарев: "Нынешние руководители "Кубани" до сих пор водят меня за нос"

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что в феврале дал займ "Кубани" для выплаты зарплат игрокам, однако клуб так и не вернул деньги. Однако руководитель надеется, что краснодарский клуб продолжит выступление, несмотря на финансовые трудности.

– Мне симпатичен "Краснодар" и Сергей Галицкий, – цитирует "Спорт FM" Шишкарева. – Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую "Кубань", это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжелый момент я подставил плечо и руку "Кубани", моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале.

Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба. Мне и сейчас хочется, чтобы "Кубань" не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/shishkarev-v-tyazhelyy-moment-ya-pomog-kubani-i-byl-obmanut.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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echo2011

Видимо,нужно укоротить нос.

17:40

Мы не устанем повторять. Драть с

они тебя осла будут всегда водить....и не только за нос

17:30

Мы не устанем повторять. Драть с

Хотя и власти города тогда накосячили..... Надо было просто тогда отдать ему в собственность городской стадион... Ну а потом клуб похоронили....отправив в ЛФЛ, отобрали спонсора не хилого- морской торговый порт....и отдали Кубани. А Кубань это команда-лифт

17:29

Мы не устанем повторять. Драть с

Он в своё время так же клялся в любви Новороссийскому Черноморцу.....

17:26

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