Сергей Шавло: "Юным футболистам "Спартака" стоит брать пример с Родионова"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил мнение, что юным игрокам красно-белых стоит брать пример с Сергея Родионова, занимающего должность гендира команды, а ранее выступавшего в составе спартаковцев. В день 55-летия он пожелал Родионову здоровья, а также реализации идей в клубе.

– Сергей Юрьевич – один из немногих настоящих спартаковцев, который прошел детскую школу клуба, потом перешел в дубль, из которого попал в основной состав. Он прошел все ступени, и если молодежь хочет повторить такой путь, то она должна внимательно изучить биографию Родионова, – приводит ТАСС слова Шавло. – Сейчас многие говорят о том, что футболист в 22 года молодой и подающий надежды, а Родионов заиграл уже в 17 с половиной лет, и это в СССР. Это образец игрока, исходя из тех ступеней, что он прошел.

Жаль, что не все получилось у него за рубежом, вмешались травмы, да и команда "Ред Стар" была не его уровня, но он вернулся и помог "Спартаку" завоевать титулы, а потом долгое время работал в системе клуба. Всегда исполнительный, квалифицированный, человек дела, сейчас он дошел до высшей точки, став генеральным директором; он всегда скромен, не выдвигает каких-то требований, делится своими знаниями. Приятно, что с его приходом команда стала чемпионом. Я его поздравляю, пожелаю здоровья, добра и реализации спартаковских идей, это один из тех людей, которые по-настоящему на своем месте.