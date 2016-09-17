Сергей Шавло: "У "Спартака" нет филигранной игры, но есть команда"

Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло подчеркнул, что красно-белые на старте чемпионата России радуют стабильностью в игре и способностью побеждать более слабые по составу команды. На данный момент спартаковцы являются лидером премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков, после семи проведенных матчей.

- "Спартак" сейчас задал высокую планку, - приводит "Р-Спорт" слова Шавло. - И главное - появилась стабильность, которой раньше не было. Раньше мы могли выиграть пару игр, а потом проиграть. И важно, что "Спартак" побеждает те команды, которых мы должны обыгрывать "на бумаге", как говорится. Менее сильные клубы мы должны побеждать, и пока нам удается брать свои очки. Хорошо бы, чтобы так было и в дальнейшем.

Сейчас футболисты, как и говорит главный тренер, должны отталкиваться от каждой игры. Мы идем на первом месте и не участвуем в еврокубках. Тренировочный процесс и процесс восстановления - это все у нас нормализовано. А в других командах (выступающих в еврокубках - Прим. "СЭ"), конечно, нагрузка больше. И поэтому сейчас у "Спартака" очень хорошие шансы на победу. В прошлые годы мы тоже занимали после пяти-шести туров первое место, но потом это уходило. Что сейчас привлекает: хоть и нет филигранной игры, но есть команда.

Виден командный дух, ребята стараются и играют до конца. И даже какие-то судейские решения, как удаления, не влияют на игру. Команда уже сформировалась, и тренер дает ей такие импульсы, что "Спартак" в любой ситуации играет на победу. У нас атака и раньше была хорошая. Что касается обороны, то в семи турах мы пропустили два мяча. Такого еще, наверное, не было в последние десять лет. Игра в защите налаживается - еще нет стопроцентной сыгранности, но игроки знают свои позиции и перемещения. Есть, над чем работать, но командный дух и психологическая подготовка сейчас находятся на высшем уровне.