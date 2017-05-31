Сергей Шавло: "Контракт с Каррерой еще на два года – оптимальный вариант"

Бывший генеральной директор "Спартака" Сергей Шавло считает положительным моментом тот факт, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера договорился с клубом о новом контракте. По информации "СЭ" итальянец подпишет новое соглашение со "Спартаком" на два года.

– Я думаю, это хорошо. Он будет дальше готовить команду, которую сделал чемпионом, работать с ней. Каррера постарается завоевать второе чемпионство. Будет трудно, но этот тренер всегда, по его словам, ставит максимальные цели и требования. Он будет стараться выжать из игроков все, что может и держать их в напряжении. Этого нам не хватало. Еще будет усиление и возможно, "Спартак" удачно сыграет и в Лиге чемпионов, – рассказал Шавло.

– Два года – это оптимальный срок?

– Пока решили продлить на два. Можно и на десять лет заключить соглашение, но вы же знаете тренерскую судьбу, не пошло и все. Поэтому два года – это оптимальный вариант. Пока что все довольны, и руководство тренером, и тренер командой.

– Вам будет интересно наблюдать тренерскую дуэль Каррера – Манчини?

– Это интересно болельщикам. Питер постарается сделать все, чтобы отнять титул у "Спартака". У них есть для этого все средства. Я считаю, чем больше будет сильных клубов в РФПЛ, тем интереснее будет смотреть наше первенство. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)