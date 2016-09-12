Сергей Шавло: "758 рублей на памятник Ильину от болельщиков... Мы не особо чтим наших ветеранов"

Заместитель генерального директора благотворительного фонда поддержки ветеранов и молодежи "Спартака" Сергей Шавло выразил сожаление, что болельщики красно-белых не смогли собрать большой суммы на памятник легенде клуба Анатолию Ильину. За неделю поклонники команды собрали 758 рублей. Остальную сумму на памятник выделит "Спартак".

- Действительно ли, что болельщики собрали всего 758 рублей на памятник Ильину?

- К сожалению, это так. Можно сделать вывод, что мы не особо чтим наших ветеранов. Когда мы говорим о людях, кто доставлял радость и удовольствие болельщикам, хотелось бы другого отношения к ним. Таких звезд "Спартака", как Анатолий Ильин, должен знать каждый болельщик красно-белых, в том числе и молодого поколения.

Мы предоставили возможность добровольно пожертвовать на памятник Анатолию Михайловичу, внести свой пассивный вклад в благое дело.

- Допускаете, что после шумихи в СМИ болельщики активизируются?

- Хотелось бы, чтобы они были активными в делах наших ветеранов. Заставить никого из них мы не можем.

- Оставшаяся сумма ложится на плечи спартаковского фонда?

- Верно. Мы выделим всю необходимую сумму. (Сергей АСТАХОВ)

Болельщики "Спартака" собрали 758 рублей на памятник Ильину