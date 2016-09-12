Сергей Шавло: "758 рублей на памятник Ильину от болельщиков... Мы не особо чтим наших ветеранов"

Заместитель генерального директора благотворительного фонда поддержки ветеранов и молодежи "Спартака" Сергей Шавло выразил сожаление, что болельщики красно-белых не смогли собрать большой суммы на памятник легенде клуба Анатолию Ильину. За неделю поклонники команды собрали 758 рублей. Остальную сумму на памятник выделит "Спартак".
- Действительно ли, что болельщики собрали всего 758 рублей на памятник Ильину?
- К сожалению, это так. Можно сделать вывод, что мы не особо чтим наших ветеранов. Когда мы говорим о людях, кто доставлял радость и удовольствие болельщикам, хотелось бы другого отношения к ним. Таких звезд "Спартака", как Анатолий Ильин, должен знать каждый болельщик красно-белых, в том числе и молодого поколения.
Мы предоставили возможность добровольно пожертвовать на памятник Анатолию Михайловичу, внести свой пассивный вклад в благое дело.
- Допускаете, что после шумихи в СМИ болельщики активизируются?
- Хотелось бы, чтобы они были активными в делах наших ветеранов. Заставить никого из них мы не можем.
- Оставшаяся сумма ложится на плечи спартаковского фонда?
- Верно. Мы выделим всю необходимую сумму. (Сергей АСТАХОВ)
Inside28
свой пассивный вклад ---------- Автор, ПО-РУССКИ надо писать! "Свой посильный вклад" - !!!!!!!!!!!!!!!!!! Надиктовывал мишинистке по телефону с улицы - она половину текста не расслышала? "Пассивы" и "Спартак" - понятия непересекаемые!
17:57